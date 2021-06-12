Астрологи составили топ-5 самых обидчивых представителей зодиакального круга. Об этом 10 июня сообщили на сайте profile.ru

Украинский астролог назвала везунчиков и неудачников июня и июля © CC0, Pixabay Рыбы. По словам специалистов, люди, рожденные под этим знаком, прощают обидчиков, но этим делают себе только хуже. На самом деле они продолжат копить обиду и рефлексировать, поэтому Рыб обижать не рекомендуется.

На четвертом месте — представители знака Водолей. Ранить их можно, всего лишь отметив невозможность воплощения их задумок, и реакция не заставит себя ждать. Чаще всего Водолеи не проявляют свое негодование внешне, они просто забывают имя наглеца и как он вообще выглядит. Причем вернуть расположение извинениями не получится — свое решение Водолей уже не изменит.

Третье место в своеобразном рейтинге астрологи присудили Козерогам. Им крайне важно знать, что их ценят и носят на руках. Чтобы обидеть Козерога, достаточно раскритиковать его безупречные деяния или подвергнуть сомнению феноменальный талант. А выбить землю из-под ног поможет ирония в его адрес. В итоге Козерог надуется и может начать приставать к прохожим, требуя признать его очевидную гениальность.

На втором месте расположились Раки. Это обычно очень чувствительные люди, которых можно обидеть одним неосторожным словом. Но главная проблема в том, как решить это недоразумение. В некоторых случаях помогут тщательно подобранные выражения для извинений, а в других придется приложить больше усилий. Если нет уверенности, что все можно уладить, лучше промолчать. Рак подуется, но потом остынет, и на холодную голову можно попросить прощения.

Лидером по обидам астрологи признали Тельцов. Их лучше совсем не задевать. Любое озвученное напрямую мнение может его ранить, лишить покоя и повергнуть в тяжкие раздумья. Поскольку у Тельцов очень богатое воображение, они легко накручивают себя так, что пустяк, ставший причиной обиды, превратится в огромное оскорбление. Мстить они не станут, но обиженно будут сидеть в углу и сетовать на судьбу-злодейку.