«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала немецкий представитель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу нужно немедленно решить.
Недавно также стало известно, что Киев и Вашингтон отправили противоречивые друг другу отчеты насчет телефонного разговора между лидером США и Украины.
В частности, Белый дом отказался признать правдивым отчет Киева о том, что американский лидер Джо Байден якобы признал важность предоставления Украины Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) и заявил о том, что украинская сторона ошибочно истолковала заявление и специально исправила запись.