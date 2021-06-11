Североатлантический альянс готов принимать новых членов, однако вопрос вхождения в его состав Украины на данный момент не рассматривается, сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер 11 июня

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала немецкий представитель.

Бизяев объяснил, чем опасно вступление Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу нужно немедленно решить.

Недавно также стало известно, что Киев и Вашингтон отправили противоречивые друг другу отчеты насчет телефонного разговора между лидером США и Украины.

В частности, Белый дом отказался признать правдивым отчет Киева о том, что американский лидер Джо Байден якобы признал важность предоставления Украины Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) и заявил о том, что украинская сторона ошибочно истолковала заявление и специально исправила запись.