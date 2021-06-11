«После ситуации с Лорак по-другому уже смотрю на эту семейку», — написала в комментариях одна из подписчиц.
«Вы лучше по-другому посмотрите на свою семейку», — ответила Брежнева.
Правда такая реакция не показалась поклонникам Меладзе исчерпывающей и под постом Брежневой появились новые комментарии от зрителей.
«Однотипная Вера — однотипные песни. Меладзе сдулся с одной женщиной, у него вдохновения было больше, когда у него их было несколько, вот "ВИА Гра" тому подтверждение», — написала еще одна пользовательница.
«Может, вы свои размышления в свой дневник запишете? И потом проанализируете с психиатром. Потому что у вас работы над собой — бесконечность, а вы в чужие отношения лезете. Это диагноз», — ответила на этот раз певица.
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В апреле украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей нерабочие отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.
Слова артистки возмутили общественность, исполнительницу обвинили во лжи, и позже она заявила, что «не это имела в виду», а просто «журналисты все перекрутили».
Однако аналогичное обвинение Меладзе в харассменте прозвучало позже еще и от украинской певицы Оли Поляковой и экс-«ВИА Гры» Татьяны Найник, которые от своих слов пока не отказываются.
Сам Меладзе никак не реагирует на обсуждение своей персоны, до сих пор молчала и Брежнева.