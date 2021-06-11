Певица украинского происхождения Вера Брежнева 10 июня представила в Instagram свою новую песню «Розовый дым», которую написал ее муж, композитор и продюсер украинской группы «ВИА Гра» Константин Меладзе

«После ситуации с Лорак по-другому уже смотрю на эту семейку», — написала в комментариях одна из подписчиц.

«Вы лучше по-другому посмотрите на свою семейку», — ответила Брежнева.

Объединил Крым: Пенкин выдал подноготную об отношениях с Цоем © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк

«Однотипная Вера — однотипные песни. Меладзе сдулся с одной женщиной, у него вдохновения было больше, когда у него их было несколько, вот "ВИА Гра" тому подтверждение», — написала еще одна пользовательница.

«Может, вы свои размышления в свой дневник запишете? И потом проанализируете с психиатром. Потому что у вас работы над собой — бесконечность, а вы в чужие отношения лезете. Это диагноз», — ответила на этот раз певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Я БЫ САМ»: ЧУМАКОВ ОБЪЯСНИЛ ПОВЕДЕНИЕ ЛОРАК, ОБВИНИВШЕЙ МЕЛАДЗЕ В ХАРАССМЕНТЕ.

В апреле украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей нерабочие отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Слова артистки возмутили общественность, исполнительницу обвинили во лжи, и позже она заявила, что «не это имела в виду», а просто «журналисты все перекрутили».

Однако аналогичное обвинение Меладзе в харассменте прозвучало позже еще и от украинской певицы Оли Поляковой и экс-«ВИА Гры» Татьяны Найник, которые от своих слов пока не отказываются.

Сам Меладзе никак не реагирует на обсуждение своей персоны, до сих пор молчала и Брежнева.