Певец Алексей Чумаков прокомментировал высказывание украинской певицы Ани Лорак о том, что продюсер Константин Меладзе 13 лет назад домогался ее, предлагая карьеру «через постель». Исполнитель высказался по этой теме 2 июня в эфире YouYube-шоу «Откройте, Давид»

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«Я не знаю, предлагал он что-то — не предлагал, но, если честно, Ани Лорак — красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил», — сказал Чумаков.

По его словам, скорее всего, в истории «Лорак-Меладзе» был исключительно флирт, который давно стал неотъемлемой частью шоу-бизнеса и часто трактуется неоднозначно.

«Когда статный мужчина флиртует с красивой женщиной, это нормально», — отметил артист, уточнив, что раз Лорак не обращалась в полицию, значит насилия не было.

К слову, сам Чумаков в браке с коллегой Юлией Ковальчук, отношения с которой у него тоже начались с «рабочего флирта».

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В апреле украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей нерабочие отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Слова артистки возмутили общественность, исполнительницу обвинили во лжи, и позже она заявила, что «не это имела в виду», а просто «журналисты все перекрутили».

Однако аналогичное обвинение Меладзе в харассменте прозвучало позже еще и от украинской певицы Оли Поляковой и экс-«ВИА Гры» Найник, которые от своих слов пока не отказываются.