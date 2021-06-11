Сотрудники посольства США на Украине сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу с изображением Крыма и националистическими лозунгами. Фото было опубликовано 10 июня в блоге посольства в Twitter

Украина пытается договориться с УЕФА, чтобы оставить на форме лозунг «Героям слава!» © Facebook, andriy.pavelko

Помимо группового снимка, на котором 17 сотрудников позируют в форме украинской сборной, отдельно опубликовано фото временной поверенной в делах США Кристины Квин, которая также позирует в футболке с картой Украины с Крымом.

Can’t wait for kickoff on Sunday — don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021

Ранее председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями, включая территории ДНР и ЛНР. Кроме того, на форме размещен лозунг «Слава Украине!» — «Героям слава!».

Изначально УЕФА утвердил форму, однако повторно проанализировал ее после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязал убрать с нее вторую часть лозунга украинских националистов. Отмечалось, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган — «Героям слава» — должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.