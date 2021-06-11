Ранее по решению СНБО были наложены санкции на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.
Эксперт пояснила, что в этом смысле совершенно неважно, кто к тому моменту будет возглавлять Украину: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или кто-либо другой.
«Фамилия президента Украины уже неважна. Важно только то, что будет спущено из Госдепа. А для этого можно сразу транслировать: нам Госдеп сказал. И через Верховную Раду пропускай в режиме бешеного принтера», — категорична Витязева.
Собеседница издания добавила, что сегодня вряд ли что-то может изменить ситуацию на Украине, потому что если даже народ образумится, ему все равно не дадут ничего сделать.