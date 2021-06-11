За неимением других оппозиционных телеканалов украинские граждане будут смотреть телеканал «Наш», и когда он будет на пике популярности, украинская власть его обязательно закроет. Об этом рассказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева в интервью изданию Украина.ру

Юлия Витязева: Цена украинской пропаганды для Донбасса — видео © Тараса Козака.

Эксперт пояснила, что в этом смысле совершенно неважно, кто к тому моменту будет возглавлять Украину: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или кто-либо другой.

«Фамилия президента Украины уже неважна. Важно только то, что будет спущено из Госдепа. А для этого можно сразу транслировать: нам Госдеп сказал. И через Верховную Раду пропускай в режиме бешеного принтера», — категорична Витязева.

Собеседница издания добавила, что сегодня вряд ли что-то может изменить ситуацию на Украине, потому что если даже народ образумится, ему все равно не дадут ничего сделать.