По словам эксперта, транзит полностью не завершен, так как первый президент до сих пор обладает полнотой власти и авторитетом, и также есть ряд политических фигур, в которых еще до Токаева видели потенциальных руководителей, однако в целом тенденции хорошие.
«Наиболее опасная его часть завершилась. Мы перепрыгнули через этот ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, и достаточно успешно это сделали, проведя выборы», — сказал Полетаев.
Эксперт утверждает, что самая главная задача для политической элиты Казахстана сейчас — дожить до 2024 года в спокойном рабочем состоянии и подождать выборов президента. Полетаев подчеркнул, что до этого момента каких-то больших изменений он не видит.
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