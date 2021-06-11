Передача власти из рук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нынешнему лидеру государства Касым-Жомарт Токаеву завершена не окончательно, однако конфликтов и дестабилизации при этом стране удалось избежать, сказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев

По словам эксперта, транзит полностью не завершен, так как первый президент до сих пор обладает полнотой власти и авторитетом, и также есть ряд политических фигур, в которых еще до Токаева видели потенциальных руководителей, однако в целом тенденции хорошие.

«Наиболее опасная его часть завершилась. Мы перепрыгнули через этот ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, и достаточно успешно это сделали, проведя выборы», — сказал Полетаев.

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