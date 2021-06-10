Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о том, что Украина должна убрать со своей новой формы слоган «Героям слава!». Об этом сообщили на сайте «Чемпионат.Com» 10 июня

По информации издания, лозунг «Героям слава!» не должен быть на футболке украинской сборной, так как он содержит явный политический контекст. Однако первую часть слогана — «Слава Украине!» и изображение карты Украины с Крымом в ее составе УЕФА разрешили не менять.

Путин оценил новую форму сборной Украины по футболу © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Днем ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил этот новый комплект: на футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали форму, указав на попытку политической провокации и связав ее с героизацией нацизма, и призвали УЕФА отреагировать.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием проверить украинскую форму на соблюдение регламента.