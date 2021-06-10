По информации издания, лозунг «Героям слава!» не должен быть на футболке украинской сборной, так как он содержит явный политический контекст. Однако первую часть слогана — «Слава Украине!» и изображение карты Украины с Крымом в ее составе УЕФА разрешили не менять.
В понедельник, 7 июня, стало известно, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.
Днем ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил этот новый комплект: на футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе.
В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали форму, указав на попытку политической провокации и связав ее с героизацией нацизма, и призвали УЕФА отреагировать.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием проверить украинскую форму на соблюдение регламента.