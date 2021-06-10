НАК «Нафтогаз Украины» готовит иск в Стокгольмский арбитраж против Российской Федерации и конечных потребителей российского газа в Европе за отказ от транзита через Украину на сумму 7,2 млрд долларов. Об этом 10 июня сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в «Нафтогазе»

Зеленский сказал, жалеет ли об отставке Коболева из «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору "Северного потока-2", но и конечным потребителям», — говорится в сообщении.

«Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По его условиям, Россия должна прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС, заявляют в Киеве. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что выполнит текущий договор в полном объеме.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.