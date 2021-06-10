«Минобороны подало запрос на покупку элитных автомобилей стоимостью 73 миллиона гривен. Люди шокированы этой информацией, поскольку 73 миллиона гривен — это космическая сумма, которую можно направить по другому целевому назначению», — сказала корреспондент.
По мнению украинцев, указанные средства можно потратить на медицину, дороги или пенсии:
• «Я — отрицательно [отношусь], потому что разбрасываются деньги, они не выполняют свои обязанности, не возвращают пенсионерам пенсии, которые у них украли, ничего не делают»;
• «Я плачу за это деньги свои и не хочу, чтобы за мои деньги покупали такие машины. Я думаю, что деньги отмоют, скорее всего, зная, как все это происходит»;
• «Это очень дорогостояще [машины] для нашей страны, поэтому не думаю, что есть необходимость такое делать. Лимузинов очень много в нашей стране, можно взять другой отремонтировать, как-то его "прибарахлить"»;
• «В бюджете и так денег нет. А старые лимузины хорошо подойдут для парада»;
• «Это, считаю, бред. Все, что касается сегодняшней власти, по моему мнению, это полный бред».
Празднование Дня независимости в 2020 году обошлось госбюджету в 1,5 миллиона гривен (4 млн руб.), это в шесть раз больше, чем День независимости в 2019 году. Но если эти три лимузина все-таки купят, то смета Дня независимости-2021 побьет все рекорды.