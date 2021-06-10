Планы Минобороны Украины потратить 73 млн грн (194,4 млн руб.) на покупку элитных автомобилей для военного парада в Киеве по случаю Дня независимости повергли в шок украинцев. Опрос провел «112 Украина» 9 июня

Зеленский задумал провести военный парад © president.gov.ua сказала корреспондент.

По мнению украинцев, указанные средства можно потратить на медицину, дороги или пенсии:

• «Я — отрицательно [отношусь], потому что разбрасываются деньги, они не выполняют свои обязанности, не возвращают пенсионерам пенсии, которые у них украли, ничего не делают»;

• «Я плачу за это деньги свои и не хочу, чтобы за мои деньги покупали такие машины. Я думаю, что деньги отмоют, скорее всего, зная, как все это происходит»;

• «Это очень дорогостояще [машины] для нашей страны, поэтому не думаю, что есть необходимость такое делать. Лимузинов очень много в нашей стране, можно взять другой отремонтировать, как-то его "прибарахлить"»;

• «В бюджете и так денег нет. А старые лимузины хорошо подойдут для парада»;

• «Это, считаю, бред. Все, что касается сегодняшней власти, по моему мнению, это полный бред».

Празднование Дня независимости в 2020 году обошлось госбюджету в 1,5 миллиона гривен (4 млн руб.), это в шесть раз больше, чем День независимости в 2019 году. Но если эти три лимузина все-таки купят, то смета Дня независимости-2021 побьет все рекорды.