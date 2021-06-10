Врача-дерматовенеролог Валентина Жук проанализировала внешность певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару и рассказала, как бы они выглядели сейчас без обращения к хирургам. Основываясь на словах медика, дизайнеры «состарили» «молодые» снимки артисток так, если бы обе увядали естественным образом. Фото на днях опубликовал журнал Woman's Day

«Могу предположить, что Пугачева неоднократно делала круговую подтяжку лица и под объемной шевелюрой скрываются послеоперационные шрамы. Но достижения современной косметологии позволяют обновить лицо, при этом сохранив его естественность. Это видно по тому, как выглядит примадонна в последнее время. Отсутствие мешков под глазами, характерных для женщин в зрелом возрасте, говорит о том, что проводилась блефаропластика (операция на веке — ред.)», — сказала врач.

Также медик уверена, что примадонна прибегала к большому количеству «уколов красоты», которые сделали более выразительными губы, уменьшили количество морщин и в целом придали лицу более свежий вид.

«У Софии Ротару также имеет место быть круговая подтяжка лица и шеи, как и у Пугачевой. Блефаропластика позволила избавиться от нависшего верхнего века, маммопластика подарила Ротару шикарную грудь. Была проведена эндоскопическая подтяжка зоны бровей. Стоит обратить внимание на то, что актрисе проводился лифтинг лба, нижней части лица», — заявила Жук.

Случайное видео из Дубая пролило свет на то, как реально выглядит Киркоров © Филипп Киркоров/Инстаграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ КАРДАШЬЯН ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ПРОЗВИЩЕ ОТ ПОДПИСЧИКОВ ЗА НЕУДАЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ.

А вот если бы артистки были сторонницами естественного наступления «женской осени», то их лица выглядели бы более обрюзгшими и морщинистыми, констатировала медик. На основе ее заключений были созданы фото, демонстрирующие постаревших естественным способом певиц.