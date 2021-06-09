Кабинет министров Украины предложил ввести новые налоги на продажу квартир. Уже подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс под номером №5600, он размещен на сайте Верховной Рады

В документе предлагают обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках, что фактически означает подорожание новостроя на те же 20% в случае принятия закона.

Эксперт заявил о грабительском «тарифе-рубильнике» в киевских новостройках © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Практически также вырастут и цены на вторичном рынке. Физических лиц обложат налогом в 18% за продажу в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Следует отметить, что цены на жилье на Украине и без новых налогов стремительно растут.

Так, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры выросли на 11,6%.

Это выглядит достаточно странным, так как объемы строительства на Украине растут — в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились в целом на 12,9%, а строительство жилья выросло аж на 40,0%.