В документе предлагают обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках, что фактически означает подорожание новостроя на те же 20% в случае принятия закона.
Исключение прописано только для домов, строящихся за бюджетные средства или по программам доступного жилья.
Практически также вырастут и цены на вторичном рынке. Физических лиц обложат налогом в 18% за продажу в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.
Следует отметить, что цены на жилье на Украине и без новых налогов стремительно растут.
Так, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры выросли на 11,6%.
Это выглядит достаточно странным, так как объемы строительства на Украине растут — в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились в целом на 12,9%, а строительство жилья выросло аж на 40,0%.