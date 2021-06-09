Вышедшие на пенсию сотрудники правоохранительных органов Украины пикетируют Кабинет министров страны с требованием повысить им обещанные пенсионные выплаты. Об этом 9 июня сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

«Организаторы акции говорят, что апрельский марш под Офис президента ничем результативным для них не закончился. Тогда приняли обращение с требованиями отставных силовиков, но, по их словам, в Раде заявили, что не могут повысить выплаты, так как в бюджете нет денег», — говорится в сообщении.

Клиенты и противники наркопритона устроили митинги возле отделения полиции в Киеве © 5 канал/Мария Писаренко

Отмечается, что люди жалуются на дискриминацию, поскольку выходящие в настоящее время на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше. При этом Пенсионный фонд Украины не собирается увеличивать выплаты тем, кто закончил служить значительно раньше.