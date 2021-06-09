Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за того, что новая форма футбольной сборной Украины нарушает правила. Об этом 9 июня сообщает сайт championat.com со ссылкой на РФС

Жириновский предложил оригинальный вариант формы для сборной Украины © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания», — сообщили в РФС.

В союзе подчеркнули, что УЕФА создаёт прецедент, после чего другие страны на спортивных турнирах захотят также использовать экипировку для политических высказываний.

Ранее сборная Украины по футболу представила официальную форму для участия в чемпионате Евро-2021. Она выполнена в национальных цветах с изображением карты Украины, на которой присутствует территория Крыма. На форме также изображены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». В УЕФА форму утвердили.