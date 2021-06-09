Вопрос запуска прямого железнодорожного сообщения между Донецкой Народной Республикой и Россией полностью проработан, однако процесс его реализации был приостановлен из-за пандемии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает Telegram-канал «Типичный Донецк» 9 июня

Пушилин рассказал, когда в ДНР заработает прямое железнодорожное сообщение с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Концепция полностью проработана. Обсуждения идут со всеми заинтересованными ведомствами. Мы стремимся создать благоприятные условия в плане логистики. Данный вопрос актуален именно в летний период, поэтому процесс нужно ускорить», — сказал глава ДНР.

Пушилин анонсировал скорый запуск поездов из ДНР в крупнейшие российские города еще в сентябре 2019 года.

В настоящее время жители ЛДНР могут ездить в Россию только на автомобилях или на рейсовых автобусах, железнодорожной связи между донбасскими республиками и РФ нет.