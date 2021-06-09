По его словам, вопрос запуска прямого бесперебойного железнодорожного сообщения из Донбасса в Москву, Санкт-Петербург и Крым обсуждается уже третий год.
«Концепция полностью проработана. Обсуждения идут со всеми заинтересованными ведомствами. Мы стремимся создать благоприятные условия в плане логистики. Данный вопрос актуален именно в летний период, поэтому процесс нужно ускорить», — сказал глава ДНР.
Пушилин анонсировал скорый запуск поездов из ДНР в крупнейшие российские города еще в сентябре 2019 года.
В настоящее время жители ЛДНР могут ездить в Россию только на автомобилях или на рейсовых автобусах, железнодорожной связи между донбасскими республиками и РФ нет.