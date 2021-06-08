На Украину поставили очередную партию вакцины Pfizer, сообщается 8 июня на сайте представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

«Сегодня ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в рамках глобальной инициативы COVAX. Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer-бесплатно в рамках COVAX», — говорится в сообщении.

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину, от которой отказываются другие страны © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Ранее на Украину доставили партию вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

По данным Минздрава на 8 июня, всего в стране получили прививку от коронавируса 1 284 143 украинца (3,1% населения), причем полностью привиты лишь 152 142 человека (0,37% населения).

Киев отказался от использования российских вакцин, тем самым лишив страну большого количества таких препаратов, которые могли бы производиться на Украине.

Между тем в России полностью вакцинированы более 13,3 млн человек (9,3% населения), всего получили прививку свыше 17,6 млн человек (12,2%).

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в стране необходимо вакцинировать более 50% населения.