Жители жилого массива «Святошин-2» в Киеве при поддержке ультраправого «Нацкорпуса» пришли под Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом 8 июня сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

У Офиса президента митингуют ФОПы и обманутые вкладчики © strana.ua

«Участники акции требуют немедленно остановить разработку 219 ДПТ по тотальной уплотнительной застройке», — говорится в сообщении.

Также под зданием КГГА собрались обманутые вкладчики бывшей строительной компании Украины «Элита-центр», которая начала строительство домов более 20 лет назад в Киеве. По мнению протестующих, местная власть забыла об их проблемах и часть проектов до сих пор стоят «заморожены».

При этом участники митинга затруднились ответить, о каких именно недостройках идёт речь.