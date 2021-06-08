В КГГА проходят общественные слушания по детальному плану территории (ДПТ) и комплексной реконструкции по улицам Живописной, Ивана Крамского, Верховинной, Фёдора Кричевского, Михаила Котельникова, Окружной дороге и на проспекте Победы.
«Участники акции требуют немедленно остановить разработку 219 ДПТ по тотальной уплотнительной застройке», — говорится в сообщении.
Также под зданием КГГА собрались обманутые вкладчики бывшей строительной компании Украины «Элита-центр», которая начала строительство домов более 20 лет назад в Киеве. По мнению протестующих, местная власть забыла об их проблемах и часть проектов до сих пор стоят «заморожены».
При этом участники митинга затруднились ответить, о каких именно недостройках идёт речь.