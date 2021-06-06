Лифт с двумя гражданами Украины обрушился с 15 этажа в польском городе Лодзь. Об этом на днях сообщил TVN24

Инцидент произошел в пятницу, 4 июня.

Двое украинцев, 41 и 42 лет, красили кабину лифта, когда она сорвалась и рухнула с 15 этажа. Прибывшие на место медики вытащили раненных из лифта.

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«Мы не знаем, могли ли пострадавшие как-то способствовать аварии, и обеспечил ли работодатель надлежащие меры безопасности», — сказал представитель польской инспекции труда Вальдемар Клуча.

Причина падения лифта выясняется.