Инцидент произошел в пятницу, 4 июня.
Двое украинцев, 41 и 42 лет, красили кабину лифта, когда она сорвалась и рухнула с 15 этажа. Прибывшие на место медики вытащили раненных из лифта.
Один из них находился в тяжелом состоянии, у второго менее серьезные травмы, задето в основном лицо. По данным журналистов, от гибели рабочих спас тормозной механизм лифта.
«Мы не знаем, могли ли пострадавшие как-то способствовать аварии, и обеспечил ли работодатель надлежащие меры безопасности», — сказал представитель польской инспекции труда Вальдемар Клуча.
Причина падения лифта выясняется.