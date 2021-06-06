Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что его уволили из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он 5 июня написал на своей странице в Facebook

«Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю…команда из Офиса Президента», ㅡ написал Кривонос.

По его словам, он был на военной службе в течение 32 лет, 20 из которых — в войсках специального назначения.

ВСУ: армия, опасная для своего народа © AP, Evgeniy Maloletka

«Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники применяли нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы…. Все еще впереди-борьба за Украину!», — добавил он.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух постов: главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. В 2020 году он был уволен с должности заместителя секретаря СНБО.