В том, что президента США Джо Байдена обвиняют в снятии санкций «Северного потока-2», определенная логика есть, но называть этот отказ «победой» или «поражением» нет смысла. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Джед Баббин выразил мнение, что Байден уступил российскому лидеру Владимиру Путину еще до саммита, отказавшись от введенных Трампом санкций против «Северного потока — 2».

Эксперт пояснил, что для Трампа «Северный поток — 2» был угрозой, потому что он в значительной степени опирался на ресурсы сланцевой индустрии, а Байден опирается на ресурсы финансистов.

«Ему неинтересно, откуда Европа будет брать газ. Ему важно, чтобы Европа не пыталась отделиться от Америки и укреплять собственную финансовую независимость. Байден опирается на финансистов, которые заинтересованы в том, чтобы зона хождения доллара развивалась как можно быстрее, и чтобы этому развитию ничего не угрожало», — уточнил Зубец.

Поэтому рассуждать терминами «победа/поражение» в этой ситуации довольно глупо, просто Байден отстаивает интересы тех людей, которые ему помогли избраться, заключил собеседник издания.

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