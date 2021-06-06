Ранее бывший замминистра обороны США Джед Баббин выразил мнение, что Байден уступил российскому лидеру Владимиру Путину еще до саммита, отказавшись от введенных Трампом санкций против «Северного потока — 2».
Эксперт пояснил, что для Трампа «Северный поток — 2» был угрозой, потому что он в значительной степени опирался на ресурсы сланцевой индустрии, а Байден опирается на ресурсы финансистов.
«Ему неинтересно, откуда Европа будет брать газ. Ему важно, чтобы Европа не пыталась отделиться от Америки и укреплять собственную финансовую независимость. Байден опирается на финансистов, которые заинтересованы в том, чтобы зона хождения доллара развивалась как можно быстрее, и чтобы этому развитию ничего не угрожало», — уточнил Зубец.
Поэтому рассуждать терминами «победа/поражение» в этой ситуации довольно глупо, просто Байден отстаивает интересы тех людей, которые ему помогли избраться, заключил собеседник издания.
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