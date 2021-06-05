Ранее комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководству ЕС относительно выстраивания отношений с Россией. В числе этих рекомендаций присутствует поддержка демократического общества в России, под которой предполагается противодействие российской пропаганде и непризнание выборов 2021 года. ЕС намерен предлагать «демократизацию» России в обмен на «либерализацию визового режима, инвестиции в свободную торговлю, модернизацию программ и стратегическое партнерство.
Эксперт отметил, что Киев на этой политике может и заработать, так как усиление поддержки российских псевдолибералов потребует специалистов, знающих русский язык и в то же время яро приверженных западным нарративам.
Также, по его словам, Западу для этих целей потребуются территории, куда россияне могут выезжать на безвизовой основе для обучения нужным формам идеологической и уличной борьбы.
«Если раньше некоторые силы рассматривали такой территорией Белоруссию, то сейчас по понятным причинам Минск отпадает, и идеальным местом становится Киев. Украинские эксперты в конце прошлого года говорили, что им завезли большие деньги на идеологическое окормление и обучение белорусской оппозиции, и понятно, что для работы с российской денег завезут еще больше», — написал Мирзаян.
Украинский режим держится в том числе на плохих российско-европейских отношениях, и в случае их нормализации, прекращения санкционных войн и достижения модуса вивенди (в том числе в отношении пространства между РФ и ЕС) киевские власти, не способные перейти на рельсы нормализации отношений с Москвой, эту власть потеряют, добавил политолог.