Если Евросоюз действительно станет более открыто вмешиваться во внутренние дела РФ, то украинские русофобы будут главными бенефициарами от последствий такой политической линии. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что Киев на этой политике может и заработать, так как усиление поддержки российских псевдолибералов потребует специалистов, знающих русский язык и в то же время яро приверженных западным нарративам.

Также, по его словам, Западу для этих целей потребуются территории, куда россияне могут выезжать на безвизовой основе для обучения нужным формам идеологической и уличной борьбы.

«Если раньше некоторые силы рассматривали такой территорией Белоруссию, то сейчас по понятным причинам Минск отпадает, и идеальным местом становится Киев. Украинские эксперты в конце прошлого года говорили, что им завезли большие деньги на идеологическое окормление и обучение белорусской оппозиции, и понятно, что для работы с российской денег завезут еще больше», — написал Мирзаян.

Украинский режим держится в том числе на плохих российско-европейских отношениях, и в случае их нормализации, прекращения санкционных войн и достижения модуса вивенди (в том числе в отношении пространства между РФ и ЕС) киевские власти, не способные перейти на рельсы нормализации отношений с Москвой, эту власть потеряют, добавил политолог.