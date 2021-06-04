Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, сказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Его видеообращение было обнародовано на официальной странице Зеленского в Facebook

«Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним», — сказал Зеленский.

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«Странно, что вы, как хищники, должны ощущать, но не ощущаете, что страна изменилась и начинает новую историю по новым правилам», — обратился Зеленский к облигархам.

Он отметил, что указанный законопроект — только первый шаг по созданию фундамента по противодействию олигархическому влиянию.