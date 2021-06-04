«Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним», — сказал Зеленский.
Он также обвинил всех критиков закона о статусе олигархов в работе на последних.
«Странно, что вы, как хищники, должны ощущать, но не ощущаете, что страна изменилась и начинает новую историю по новым правилам», — обратился Зеленский к облигархам.
Он отметил, что указанный законопроект — только первый шаг по созданию фундамента по противодействию олигархическому влиянию.