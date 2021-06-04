Президент Украины Владимир Зеленский будет ветировать принятый Верховной Радой закон об ответственности за декларирование недостоверной информации, поскольку из него исключили самое важное. Об этом 4 июня сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», — сказал Зеленский.

Отмечается, что депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые находятся во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники. Золото, элитное вино и миллионы на счетах: Аваков подал ежегодную декларацию © avakov.com/Yulia Babych

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. По словам Зеленского, свободы в таком случае необходимо лишать.

Также отмечается, что система электронного декларирования была требованием Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. Зеленский заявил, что до сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому он не может «поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим».

В среду, 2 июня, Зеленский предложил Раде неотложно принять закон о деолигархизации, согласно которому будет предусмотрена дисциплинарная или политическая ответственность за сокрытие встречи с олигархом в декларации. Закон с внесением правок был принят накануне.