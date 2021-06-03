В белорусском информационном пространстве сейчас активно продвигается тезис о том, что якобы партизаны по своей жестокости в отношении мирного населения ничем не отличались от гитлеровских карателей. Об этом рассказал директор аналитического центра «Актуальная Концепция» Александр Шпаковский в эфире YouTube-канала Украина.ру

Александр Шпаковский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Более того, отметил эксперт, на белорусских партизан сегодня пытаются переложить ответственность за страшные преступления нацистских оккупантов, такие как сожжение деревни Хатынь, объясняя это тем, что партизаны оставались на ночлег в деревнях и вели боевые действия вблизи населенных пунктов.

«Якобы бедные немецко-фашистские захватчики и коллаборационисты были вынуждены таким образом реагировать», — негодует Шпаковский.

Более того, сейчас запускаются фейки о том, что якобы советское командование специально давало установку партизанам совершать диверсии против гитлеровцев вблизи населенных пунктов, чтобы сознательно провоцировать фашистов на репрессии против мирного населения, дабы дестабилизировать обстановку на оккупированной территории и привлечь на сторону СССР как можно больше людей, указал политолог.

Естественно, что эта информация ничем не подтверждается, но поскольку мы живем в мире постправды, когда главное не факты, а их восприятие, резюмировал специалист.