С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Белоруссии вывели из строя около 500 тыс. военнослужащих оккупационных войск и марионеточных формирований, подорвали и пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов. За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских отрядах на территории БССР советскими правительственными наградами были отмечены более 120 тыс. человек.
Более того, отметил эксперт, на белорусских партизан сегодня пытаются переложить ответственность за страшные преступления нацистских оккупантов, такие как сожжение деревни Хатынь, объясняя это тем, что партизаны оставались на ночлег в деревнях и вели боевые действия вблизи населенных пунктов.
«Якобы бедные немецко-фашистские захватчики и коллаборационисты были вынуждены таким образом реагировать», — негодует Шпаковский.
Более того, сейчас запускаются фейки о том, что якобы советское командование специально давало установку партизанам совершать диверсии против гитлеровцев вблизи населенных пунктов, чтобы сознательно провоцировать фашистов на репрессии против мирного населения, дабы дестабилизировать обстановку на оккупированной территории и привлечь на сторону СССР как можно больше людей, указал политолог.
Естественно, что эта информация ничем не подтверждается, но поскольку мы живем в мире постправды, когда главное не факты, а их восприятие, резюмировал специалист.