В диагностической клинике Одессы в аппарат МРТ магнитное притяжение втянуло двух человек и инвалидное кресло, передает 3 июня APNews

Украинские врачи сражаются за жизнь отравившихся маминым супом детей © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

«Женщина, которая сопровождала пациента, решила подкатить металлическое кресло, на котором привезли пациента, поближе к томографу, чтобы усадить пациента и отвезти домой. Наличие сильного магнитного поля привело к тому, что это кресло буквально въехало в томограф», — рассказал представитель клиники.

На снимках внутри аппарата видны следы крови, в его стенках трещины. Колеса инвалидного кресла покорежены и измяты.

Вместе с креслом в капсулу МРТ втянуло женщину, которая пришла с пациентом. Сейчас она госпитализирована, ей пришлось написать на имя администрации клиники заявление с извинениями из-за нарушения техники безопасности. Также пострадала лаборантка клиники.