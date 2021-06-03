Инцидент произошел в клинике по адресу ул. Космонавтов, 10 к1, из-за несоблюдения техники безопасности. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) проходил пациент, передвигающийся в инвалидном кресле. При этом рядом с аппаратом МРТ не должно находиться никаких металлических предметов.
«Женщина, которая сопровождала пациента, решила подкатить металлическое кресло, на котором привезли пациента, поближе к томографу, чтобы усадить пациента и отвезти домой. Наличие сильного магнитного поля привело к тому, что это кресло буквально въехало в томограф», — рассказал представитель клиники.
На снимках внутри аппарата видны следы крови, в его стенках трещины. Колеса инвалидного кресла покорежены и измяты.
Вместе с креслом в капсулу МРТ втянуло женщину, которая пришла с пациентом. Сейчас она госпитализирована, ей пришлось написать на имя администрации клиники заявление с извинениями из-за нарушения техники безопасности. Также пострадала лаборантка клиники.