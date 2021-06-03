Украинский астролог Влад Росс заявил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве, речь пойдет о старых вопросах, но сторонам будет сложно достичь каких-либо принципиально новых договоренностей. Об этом 3 июня написал «ГлавРед»

Не Горбачев: Гаспарян усомнился, что Байдена устроит результат встречи с Путиным © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Байден и Путин 16 июня смогут закрыть тему Минских соглашений в их нынешнем виде окончательно и бесповоротно. Либо же они договорятся о пересмотре "Минска", то есть о перестановке пунктов соглашений и о первоочередном выполнении того пункта, который касается полного и всеобъемлющего прекращения огня», — заявил Росс.

Это значит, уверен астролог, что войну в Донбассе удастся завершить уже совсем скоро — «на цикле Белой Луны», правда, точную дату этого события Росс не назвал. Зато сказал, что встреча Путина и Байдена будет усложнена затмением и непримиримостью позиций лидеров: один будет угрожать новыми санкциями, второй — «сражаться за свое детище» «Северный поток-2».

«По моим прогнозам, Ангелу Меркель на посту немецкого канцлера сменит представительница "зеленых" Анналена Бербок, а "зеленые" не позволят достроить СП-2. Так что у Путина не выйдет превратить украинскую ГТС в груду металлолома», — сказал астролог.

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Влад Росс подытожил, что встреча Путина и Байдена позволит им договориться по трем пунктам: завершении строительства «Северного потока-2», возобновлении Украиной поставок пресной воды в Крым и прекращении огня в Донбассе.

По мнению астролога, ничего серьезного на встрече обсуждаться не будет, потому что «Байден знает, что Путину осталось недолго», и будет договариваться уже с новой властью.