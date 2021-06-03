Верховная Рада Украины приняла заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, на котором летел экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Трансляцию заседания парламента 3 июня вел телеканал «Рада»

Дело Протасевича: ЛНР хочет высшей меры наказания © REUTERS, Stringer

«Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси», — говорится в заявлении.

Отмечается, что совершением принудительной посадки самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Депутаты Рады уверены, что указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта.

Парламентарии просят Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование. Также Рада призывает белорусские власти немедленно освободить Протасевича.

Заявление направят в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО.

В мае самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился Протасевич. Его задержали.

В связи с этим Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство республики с 26 мая. В пятницу, 28 мая, правительство утвердило протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Белоруссии. В Раде назвали это решение «воздушными санкциями».