Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе СНБО вечером 2 июня

Также в ведомстве заявили, что Зеленский уже утвердил информационную повестку заседания, включив в нее восемь вопросов, главными из которых являются углубление сотрудничества с НАТО и отчеты по выполнению решений Совета безопасности.

Санкции против Лукашенко: Подоляк назвал дату нового знакового заседания СНБО © president.gov.ua Алексей Данилов утверждал, что на следующем заседании будет представлен аудиторский отчет о государственных землях, а также дачах и резиденциях на территориях, находящихся в заповедных зонах Конча-Заспа и Пуща-Водица.

Последнее заседание СНБО состоялось 14 мая. На нем Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.