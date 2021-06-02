Для России долгое время западное направление считалось достаточно безопасным, основное внимание уделялось югу и Дальнему Востоку. Но сейчас западное направление является главным, учитывая действия НАТО и США у российских границ. Об этом рассказал военный эксперт Иван Коновалов в комментарии радио Sputnik

Военный эксперт ответил на вопрос, какой регион России наиболее уязвим для терактов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе до конца года будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, которым поставят современное вооружение и технику.

Специалист пояснил, что именно поэтому происходит переформатирование Западного военного округа, создаются новые части, в том числе ударные, для усиления этого направления.

«Я бы отметил, что это происходит уже давно, новые соединения были созданы в последние 5-7 лет. Формирование других соединений и частей входит в план по строительству наших вооруженных сил. Например, дивизия потребует серьезного времени, чтобы полностью создать всю инфраструктуру, развернуть систему управления, технику, личный состав», — указал Коновалов.

Но, учитывая, что строительство российских вооруженных сил идет поступательными темпами, то сама система уже наработана, поэтому если раньше требовалось больше времени, то сейчас все будет сделано относительно быстро, резюмировал он.