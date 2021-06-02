Священник так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и депутат Полтавского городского совета от «Европейской солидарности» Александр Дедюхин назвал женщин, которые делают аборты, «недоразвитыми». Об этом 1 июня он написал у себя в Facebook

«Священник ПЦУ» заявил, что создание «Православной церкви Беларуси» – лишь вопрос времени © Facebook, Георгій Коваленко

«В который раз убеждаюсь, что у многих отсутствуют причинно-следственные связи. Мне тут пылко пишут, мол, нельзя считать женщину лишь инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто, если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает вследствие определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность», — написал священник.

Пользователи в комментариях посоветовали Дедюхину сначала думать, а потом писать. Некоторые требуют извинений.

«Украинцы, держите религию и ее фанатиков подальше от своих тел, своих детей и своей жизни», «Какой маразм», «Какая гадость», «В который раз убеждаюсь, что религия и адекватность — вещи несовместимые», «Противно», «Лучше бы не трогали эту тему… И да, прежде чем писать — стоит думать, чтобы потом текст не исправлять», «Удаление из друзей — это сильно. Исправление текста — это маловато. Я требую извинений», — пишут представителю ПЦУ в соцсети.