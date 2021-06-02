После многочисленных возмущений в комментариях раскольник отредактировал публикацию, удалив оскорбительное высказывание в отношении женщин: «с*чка не захочет, кобель не вскочит».
«В который раз убеждаюсь, что у многих отсутствуют причинно-следственные связи. Мне тут пылко пишут, мол, нельзя считать женщину лишь инкубатором, матка — это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами. Просто, если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает вследствие определенных действий, совершенных самой женщиной. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность», — написал священник.
Пользователи в комментариях посоветовали Дедюхину сначала думать, а потом писать. Некоторые требуют извинений.
«Украинцы, держите религию и ее фанатиков подальше от своих тел, своих детей и своей жизни», «Какой маразм», «Какая гадость», «В который раз убеждаюсь, что религия и адекватность — вещи несовместимые», «Противно», «Лучше бы не трогали эту тему… И да, прежде чем писать — стоит думать, чтобы потом текст не исправлять», «Удаление из друзей — это сильно. Исправление текста — это маловато. Я требую извинений», — пишут представителю ПЦУ в соцсети.