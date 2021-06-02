Он отметил, что кроме белорусского битума Украина импортирует также греческий и итальянский битум, так как поставки из Белоруссии порой буксуют из-за пробок на границе.
«Мы не думаем, что Белоруссия прекратит поставлять нам битум, потому что мы действительно крупный заказчик… В случае, если Белоруссия откажется… забронированы квоты в других странах… Кроме того, у нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти», — рассказал он.
При этом он признал, что у команды Зеленского нет понимания, «какую и откуда нефть перерабатывать», так как «битум не получается напрямую из нефти, это производное от производства топлива».
Также он сообщил, что Офис президента беседовал с несколькими инвесторами, которые готовы инвестировать в проект. Также в проект готово вложить средства и государство.
В то же время он подчеркнул, что необходимо определиться, каким образом Украина будет получать нефть, чтобы не зависеть от каких-либо политических ситуаций.