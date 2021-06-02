Лето на Украине в 2021 году будет очень жарким и с аномалиями. Как сообщили в Укргидрометцентре, без дождей, гроз и даже ураганов с торнадо не обойтись

В Россию и на Украину придёт «красная жара» © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк обещают после первой декады июня, который начался с трехдневных дождей. До 11-го числа среднесуточная температура воздуха составит +28…+32 градуса. В середине месяца некоторые регионы охватит похолодание, в частности север. Прогнозируют до +22…+24 градусов.

На юге будет жарко — среднемесячная температура составит +29…+31 градус. Хотя с 15 до 24 июня на несколько дней станет холоднее.

В целом июнь будет несколько прохладнее, чем в прошлом году. В Укргидрометцентре отметили, что возможны даже легкие заморозки. В то же время есть дни, когда обещают чуть ли не +40.

Погода в июле будет стабильнее, чем в июне. Дневная температура воздуха в большинстве регионов составит +27…+32 градуса. На востоке и юге, конечно, будет более жарко. В течение месяца там будет больше чем +30 градусов.

Хотя во втором месяце лета будет больше осадков, чем в первом. Например, мощные дожди возможны в начале июля, в десятых числах и конце месяца. Общее количество осадков в июле будет достигать 45-50 миллиметров.

Август начнется со значительной жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33…+35 градусов. Хотя постепенно к концу месяца температура воздуха будет снижаться.

Дождей в августе обещают не так много — на востоке они будут небольшими и кратковременными, хотя в других регионах прогнозируют более обильные осадки.