Решение о том, чтобы уезжать или оставаться в Донецке и Луганске должен принимать каждый конкретный человек, исходя из своего уровня жизни и способа заработка. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что и в Донецке, и в Луганске есть люди, которые весьма неплохо себя чувствуют, и которые хотели бы «ждать» целую вечность, потому что по мере интеграции Донбасса в Россию их возможности будут уменьшаться.

«В Донбассе есть люди, которым очень тяжело. И если у них есть возможность переехать, им было бы лучше переехать. Но, опять же, есть те, кто уже получил российский паспорт, а кто-то его может получить через два года. У кого-то есть возможность снять или купить жилье в РФ, а у кого-то нет», — рассуждает Ищенко.

Улучшение уровня жизни в ДНР/ЛНР обязательно произойдет, но коренным образом и в кратчайшие сроки этих позитивных изменений не будет, и, зная это, каждый должен принимать решение об отъезде самостоятельно, резюмировал политолог.