Неоспоримый исторический факт нападения гитлеровской Германии на Советский Союз доказывать не нужно, сказал сенатор Алексей Пушков 1 июня по итогам заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии»

На повестке дня комиссии было обсуждение законопроекта о запрете публичного отождествления роли СССР и гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

«Думаю, этот законопроект будет принят во втором и третьем чтении до конца текущей сессии Государственной думы», — сказал Пушков.

Он добавил, что рассмотрение проекта закона в Совете Федерации начнется не позднее 18 июня, после того, как документ будет одобрен Государственной думой.

По его словам, участники комиссии сосредоточились на той части проекта закона, в которой обосновывается необходимость его принятия.

«Раздается определенная критика, состоящая в том, что якобы мы пытаемся ввести единый взгляд на историю и запретить дискутировать по вопросам Второй мировой войны, обсуждать действия советского руководства, [руководителя СССР Иосифа] Сталина. Это не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнул Пушков.

Русский вопрос. И нацистский ответ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пушков напомнил, что есть международные документы, в частности, материалы Нюрнбергского трибунала, которые говорят о том, что виновным в развязывании Второй мировой войны является Третий рейх. Данная позиция была подтверждена правительством ФРГ.

Он также отметил, что не стоит забывать и о Мюнхенском сговоре западных держав с Гитлером.

Говоря о СССР и фашистской Германии, Пушков подчеркнул, что «это были принципиально разные политические режимы, и у них были принципиально разные цели».

«И доказательством этого является 22 июня 1941 года, когда не Советский Союз напал на гитлеровскую Германию, а напала гитлеровская Германия на Советский Союз. Этот факт неопровержимый, и его доказывать не нужно», — добавил сенатор.

Версию о равной вине СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой России пытаются навязать извне, в частности, в 2019 году соответствующую резолюцию принял Европарламент.

«Это неприемлемо. Это оскорбляет память 27 млн человек, павших в битве с нацизмом. Это оскорбляет память наших ветеранов, их достоинство. Это оскорбляет память наших солдат и офицеров, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны и отдавали свои жизни ради победы над фашизмом. И это наша ценность», — констатировал Пушков.

Он отметил, что Европарламент в своей резолюции отмечает, что исходит из европейских ценностей.

«Защита исторической памяти о подвиге советского народа является непреложной ценностью нашей страны, нашего общества, зафиксированной в 67-й статье нашей конституции», — сказал политик.

Он напомнил, что эта статья была принята среди поправок в конституцию всенародным голосованием в 2020 году и является выражением воли абсолютного большинства граждан России.