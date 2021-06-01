Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным. Его слова приводит РИА Новости 1 июня

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О коренных народах Украины», в котором в качестве коренных народов страны конкретно названы только крымские татары, караимы и крымчаки.

«После того как появился этот проект, мы попросили украинских представителей прокомментировать, как это соотносится с конституционными нормами по защите прав национальных меньшинств, чем будет заниматься эта законная норма, права каких этносов будут защищаться через это законодательство», — цитирует агентство Лукашевича.

Украинские реалии. Как в законопроекте по борьбе с дискриминацией узаконили нацизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отметим, в законопроекте, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, прописаны не только права коренных народов, но и обязанности украинского государства по финансированию различных проектов в различных сферах, в том числе в том, что касается местного самоуправления, культуры, образования, а также массмедиа этих народов.

При этом в определении коренных народов в законопроекте указывается, что таковыми могут считаться только те национальности, которые составляют на Украине этническое меньшинство, но при этом не имеют своего государственного образования за пределами Украины.