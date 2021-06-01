Ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О коренных народах Украины», в котором в качестве коренных народов страны конкретно названы только крымские татары, караимы и крымчаки.
«После того как появился этот проект, мы попросили украинских представителей прокомментировать, как это соотносится с конституционными нормами по защите прав национальных меньшинств, чем будет заниматься эта законная норма, права каких этносов будут защищаться через это законодательство», — цитирует агентство Лукашевича.
По его словам, предварительный анализ показывает, что законопроект — «абсолютная дискриминация национальных меньшинств». При этом российской стороне небезразлично, как этот закон будет выполняться на территории Украины, подчеркнул Лукашевич.
Отметим, в законопроекте, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, прописаны не только права коренных народов, но и обязанности украинского государства по финансированию различных проектов в различных сферах, в том числе в том, что касается местного самоуправления, культуры, образования, а также массмедиа этих народов.
При этом в определении коренных народов в законопроекте указывается, что таковыми могут считаться только те национальности, которые составляют на Украине этническое меньшинство, но при этом не имеют своего государственного образования за пределами Украины.