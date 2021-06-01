В Германии считают, что поставки на Украину немецкого оружия не помогут закончить войну в Донбассе, поэтому правительство не будет снабжать им украинское государство. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 31 мая

«Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе», — сказал глава МИД Германии.

До этого Зеленский в интервью немецкой газете рассказывал о состоянии российско-украинских отношений. Он подчеркнул, каким опасным для Украины может быть союз Москвы и Минска, а также затронул тему Донбасса, заявив, что якобы в ходе переговоров «нормандской четверки» некоторый успех уже был достигнут.

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Перед этим Зеленский выразил благодарность сопредседателю немецкой партии зеленых Роберту Хабеку, который недавно выступил за поставку вооружения украинскому государству. Украинский лидер отметил, что Хабек смог войти в положение страны и признать, что «у нее нет флота, который защитил бы ее границы».

Ранее Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.