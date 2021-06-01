«Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе», — сказал глава МИД Германии.
До этого Зеленский в интервью немецкой газете рассказывал о состоянии российско-украинских отношений. Он подчеркнул, каким опасным для Украины может быть союз Москвы и Минска, а также затронул тему Донбасса, заявив, что якобы в ходе переговоров «нормандской четверки» некоторый успех уже был достигнут.
Также президент Украины упрекнул Германию в том, что она не хочет оказывать Незалежной военную помощь, «хотя могла бы».
Перед этим Зеленский выразил благодарность сопредседателю немецкой партии зеленых Роберту Хабеку, который недавно выступил за поставку вооружения украинскому государству. Украинский лидер отметил, что Хабек смог войти в положение страны и признать, что «у нее нет флота, который защитил бы ее границы».
Ранее Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.