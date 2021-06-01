Так он прокомментировал заявление политолога Николая Злобина о том, что сегодня на арену выходят малые и средние страны, желающие играть гораздо большую роль в мировой политике, и главная из них – Украина.
«Для того чтобы играть такую роль, нужны какие-то иные экономические, технологические кондиции. А Украина, индустриально деградируя, технологически деградируя, превращаясь в аграрно-сырьевой придаток, не может рассчитывать на такую роль», — сказал Золотарев.
По его мнению, на первые роли в мире сейчас могут рассчитывать такие государства, как Турция, у которой есть идея Великого Турана, стоящая на твердой экономической почве экономического прогресса республики за последние 20 лет.
Украина же в последние годы стабильно приходит к упадку, и ее желание претендовать на более значительные роли в мировой политике не соответствует ее потенциалу, подчеркнул эксперт.
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