Украина не будет играть никакой роли в новом мировом порядке, так как у нее нет никаких ни экономических, ни технологических возможностей, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Андрей Золотарев

Так он прокомментировал заявление политолога Николая Злобина о том, что сегодня на арену выходят малые и средние страны, желающие играть гораздо большую роль в мировой политике, и главная из них – Украина.

«Для того чтобы играть такую роль, нужны какие-то иные экономические, технологические кондиции. А Украина, индустриально деградируя, технологически деградируя, превращаясь в аграрно-сырьевой придаток, не может рассчитывать на такую роль», — сказал Золотарев.

Политолог Злобин сказал, какую опасную роль в новом миропорядке играет Украина © РИА Новости, Нина Зотина

Украина же в последние годы стабильно приходит к упадку, и ее желание претендовать на более значительные роли в мировой политике не соответствует ее потенциалу, подчеркнул эксперт.

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