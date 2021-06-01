«Появились лидеры, которые хотят главных ролей в мировой политике, а не третьесортных, как это было в годы холодной войны. Появилась молодая и наглая элита, которая жаждет сместить элиты старых сверхдержав и самим определять направление мировой политики, по крайней мере мы движемся в этом направлении», — рассказал эксперт.
По его словам, Украина — яркий пример подобной страны.
В этом же ряду, по мнению Злобина, можно упомянуть Иран, Северную Корею, Грузию и другие государства, которые своими проблемами фактически монополизировали внешнюю политику и России, и США, и ведущих европейских держав.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Первый российско-американский саммит за время президентства Джо Байдена состоится 16 июня. В МИД Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с Байденом до того, как тот встретится с Владимиром Путиным в Женеве.