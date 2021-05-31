«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой народной республики еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября 2021 года», — гласит распоряжение.
Правоохранительным органам на этот период поручено организовать усиленное патрулирование на территории ДНР.
При этом в будни находиться на улице ночью все еще запрещено.
Ранее, 24 мая, в ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка военными ВСУ из минометов. Огонь велся по населенным пунктам, жертв среди местных жителей нет. Были повреждены электростанция и газопровод.