На летний период в Донецкой Народной Республике (ДНР) согласно распоряжению главы республики Дениса Пушилина прекращается действие комендантского часа по выходным дням. Документ опубликован на официальном сайте главы ДНР 31 мая

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой народной республики еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября 2021 года», — гласит распоряжение.

«Не для развала Украины». Эксперт о том, зачем РФ раздает паспорта для жителей ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

При этом в будни находиться на улице ночью все еще запрещено.

Ранее, 24 мая, в ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка военными ВСУ из минометов. Огонь велся по населенным пунктам, жертв среди местных жителей нет. Были повреждены электростанция и газопровод.