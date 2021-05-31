Инцидент произошел в доме на Зоологической. При взрыве был ранен 43-летний мужчина.
По предварительным данным, у потерпевшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину госпитализировали с травмами.
На место происшествия приехали следователи и оперативники районного и главного управлений полиции, а также взрывотехники и врачи.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Ранее сообщалось о взрывах неустановленных предметов в квартирах многоэтажных домов в Бердянске и Кропивницком. В Бердянске при взрыве двое человек погибли.