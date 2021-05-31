В ночь на 31 мая в квартире в Шевченковском районе в столице Украины произошел взрыв, есть пострадавший. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба полиции Киева

Инцидент произошел в доме на Зоологической. При взрыве был ранен 43-летний мужчина.

В Бердянске произошел взрыв в квартире, есть погибшие © -gregg- / flickr

На место происшествия приехали следователи и оперативники районного и главного управлений полиции, а также взрывотехники и врачи.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее сообщалось о взрывах неустановленных предметов в квартирах многоэтажных домов в Бердянске и Кропивницком. В Бердянске при взрыве двое человек погибли.