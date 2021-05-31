Лидером новой политической партии «Украина - наш дом» избран бывший министр инфраструктуры Украины, меценат и политик Борис Колесников. Об этом 31 мая сообщает Интерфакс-Украина

Колесников опроверг покупку кондитерской фабрики в РФ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По словам Колесникова, к идее создания партии он шел почти 30 лет.

«Мы собрали самую сильную команду профессионалов для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах», — заявил он.

Среди первоочередных задач партии, по словам лидера, — восстановление суверенитета и государственности Украины и достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.

На форуме после съезда Колесников предложил выступить одному из лидеров протестного движения предпринимателей SaveФОП Сергею Доротичу, чтобы тот донес свои идеи развития украинского предпринимательства. Доротич в Facebook заявил, что на форуме присутствовал в качестве участника. При этом на съезде он не выступал, поскольку не является членом партии. Также свои мысли Доротич изложил в личном разговоре с Колесниковым накануне съезда.