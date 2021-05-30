Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на лидера республики Александра Лукашенко, уверен генерал-майор СБУ Василий Вовк. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «НАШ»

По его мнению, власть не имеет права выражать эмоции, а заявления Зеленского — непродуманные и эмоциональные.

Вовк отметил, что Украина одной из первых запретила своим авиакомпаниям полеты над Белоруссией. Он убежден, что нужно было дождаться заявлений со стороны Европы, так как о начале международного расследования инцидента стало известно позже.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко», — сказал Вовк.

«Зависть, бессилие и злоба». Как Лукашенко отреагировал на ужесточение политики Запада © president.gov.by

23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

В связи с задержанием Протасевича в Минске ранее Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая.