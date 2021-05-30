Раздел Украины по сценарию раздела Польши в 18 веке сегодня невозможен, поскольку сегодня нет аналога Австрийской империи и Пруссии, и ее некому делить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что инициаторами этого раздела были именно Австрия и Пруссия, потому что Россию вполне устраивала зависимая от нее Польша.

По его словам, в этом случае тоже необходимо, чтобы западные соседи Украины заявили о неизбежности ее раздела, но западные соседи Украины (Венгрия, Польша, Румыния) зависят от своих «старших товарищей», которые понимают, что в случае раздела Украины наиболее лакомую ее часть получит Россия.

«Плюс, сразу же набегает большой мешок проблем, которые ни США, ни Германия, ни Франция решать не хотят. Поэтому раздел Украины в ближайшее время крайне маловероятен. Сейчас раздел Украины может быть только результатом случайности», — подчеркнул Ищенко.

Политолог уточнил, что теоретически возможен раздел Украины после ее распада, но принудительного раздела, как в случае с Польшей в то время, точно не произойдет.

Пока же все стороны научились извлекать пользу даже из такой слабой и токсичной Украины в виде рабочей силы, но как именно провести ее раздел пока не знает никто, резюмировал собеседник.