Третий и последний раздел Речи Посполитой состоялся в 1795 г. между Австрией, Пруссией и Россией. Австрия получила южную Польшу, Пруссия — центральную Польшу с Варшавой, а Россия — Западную Белоруссию, Литву, Курляндию, Волынь.
Эксперт напомнил, что инициаторами этого раздела были именно Австрия и Пруссия, потому что Россию вполне устраивала зависимая от нее Польша.
По его словам, в этом случае тоже необходимо, чтобы западные соседи Украины заявили о неизбежности ее раздела, но западные соседи Украины (Венгрия, Польша, Румыния) зависят от своих «старших товарищей», которые понимают, что в случае раздела Украины наиболее лакомую ее часть получит Россия.
«Плюс, сразу же набегает большой мешок проблем, которые ни США, ни Германия, ни Франция решать не хотят. Поэтому раздел Украины в ближайшее время крайне маловероятен. Сейчас раздел Украины может быть только результатом случайности», — подчеркнул Ищенко.
Политолог уточнил, что теоретически возможен раздел Украины после ее распада, но принудительного раздела, как в случае с Польшей в то время, точно не произойдет.
Пока же все стороны научились извлекать пользу даже из такой слабой и токсичной Украины в виде рабочей силы, но как именно провести ее раздел пока не знает никто, резюмировал собеседник.