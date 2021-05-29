После ситуации с рейсом Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в захвате самолета и воздушном пиратстве. Страны ЕС начали обрывать авиасообщение с Белоруссией и запрещать полеты над ней. Позднее к ним присоединилась Украина. В то же время сообщалось, что Россия отказалась принять рейс из Европы, решивший облететь Белоруссию.
Собеседник журнала уточнил, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая, однако он не назвал компании и направления.
«Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассуждает он.
Уточняется, что эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет.