Российские авиаперевозчики выполнили около десяти рейсов в облет Белоруссии. Об этом 29 мая сообщает издание Forbes со ссылкой на собственные источники

Дмитрий Абзалов: Запрет авиасообщения с Белоруссией ударит и по Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов Романа Протасевича президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в захвате самолета и воздушном пиратстве. Страны ЕС начали обрывать авиасообщение с Белоруссией и запрещать полеты над ней. Позднее к ним присоединилась Украина. В то же время сообщалось, что Россия отказалась принять рейс из Европы, решивший облететь Белоруссию.

Собеседник журнала уточнил, что речь идет о рейсах, совершенных 27 мая, однако он не назвал компании и направления.

«Сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассуждает он.

Уточняется, что эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет.