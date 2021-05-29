«Украинских артистов нет, которые пишут на русском. Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Люди тут живут, но они являются частью Русского мира», — сказал Скрипка.
Подобным образом артист высказывается уже не впервые, аналогичные слова звучат от Скрипки почти во всех его последних интервью. Однако на этот раз читатели Telegram-каналов решили напомнить артисту, к какому именно миру принадлежит он сам.
«Видимо, Скрипка очень хочет понравиться и угодить гипербандеровцу Зеленскому… Может быть, "вкусную должность" дадут, где-нибудь в наблюдательном совете», «А для меня он является просто очередным, который разделяет людей», «Завидует… Без российских корпоративов, видно, не сладко…», «Видимо, решил заработать на разделении людей, раз выплыл с такими заявами», «Забыл, как в России концерты давал? А теперь офигенным патриотом заделался!», «А потом снова в Москву поедет», «А его песни на чудовищном суржике можно считать диверсией против Украины», — отреагировали пользователи.
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Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.