В сети обсудили новое интервью лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, в котором он обвинил Москву в навязывании коллективу песни «Весна», а также заявил, что его коллеги, пишущие песни по-русски, не являются украинцами. Читатели Telegram-каналов "Apasov_ua", "Apnews" и «Наглый» ответили музыканту

«Украинских артистов нет, которые пишут на русском. Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Люди тут живут, но они являются частью Русского мира», — сказал Скрипка.

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«Видимо, Скрипка очень хочет понравиться и угодить гипербандеровцу Зеленскому… Может быть, "вкусную должность" дадут, где-нибудь в наблюдательном совете», «А для меня он является просто очередным, который разделяет людей», «Завидует… Без российских корпоративов, видно, не сладко…», «Видимо, решил заработать на разделении людей, раз выплыл с такими заявами», «Забыл, как в России концерты давал? А теперь офигенным патриотом заделался!», «А потом снова в Москву поедет», «А его песни на чудовищном суржике можно считать диверсией против Украины», — отреагировали пользователи.

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Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.