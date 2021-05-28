Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убеждал экс-президента Украины Петра Порошенко не выходить из Содружества независимых государств в 2014 году. Об этом он сказал на встрече с главами правительств СНГ 28 мая, видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого»

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«Помню тот разговор, когда он (Порошенко. — ред.) мне первому сказал: мы хотим выйти из СНГ… Я у него спросил: "Петро, а зачем тебе это? Ну скажи, зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?" Я ему простую вещь сказал. Выйти ты всегда успеешь, а вот войти обратно — много будет издержек и много проблем… Что мы тут такое творим, что может мешать независимости? Согласился. Год терпел. А потом втихую ушёл. Ну и что? Вот вам результат», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что Украину из СНГ просто «вытаскивали».

С момента учреждения СНГ Украина является государством-учредителем и государством — участником Содружества. Сегодня Украина формально остается участницей СНГ, но не платит взносы и не участвует в саммитах. Она вышла из ряда соглашений, которые были заключены в рамках объединения. В 2018 году Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ.