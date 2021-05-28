Житомирский облсовет обратился к Львовскому облсовету, областной администрации и городскому совету Львова по причине самовольного сброса бытовых отходов на территории области. Об этом 28 мая сообщается на сайте облсовета

Отмечается, что 20-21 марта жители села Будичаны Житомирского района обнаружили на территории неработающего кирпичного завода стихийную свалку бытовых и других отходов. Среди мусора обнаружили и медицинские отходы — одноразовые халаты, маски, перчатки, упаковки от таблеток и медпрепаратов. Также на свалке разбросаны квитанции из Львова.

«Мы, депутаты Житомирского областного совета, обеспокоены ситуацией, сложившейся в Житомирской области в связи с несанкционированным и самовольным размещением твердых бытовых и других отходов (в том числе медицинских) в не предусмотренных для того местах, что носит системный характер и имеет львовское происхождение», — говорится в обращении облсовета.

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Кризис с львовским мусором, вызванный неспособностью города самостоятельно утилизировать отходы горожан после крупномасштабного пожара на Львовском полигоне твёрдых бытовых отходов, начался еще в 2016 году.

На протяжении длительного периода львовские власти пытались решать проблему за счёт вывоза мусора в другие регионы Украины. Со временем большинство городов отказалось его принимать, а их жители начали блокировать на дорогах львовские мусоровозы.