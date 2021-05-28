Отмечается, что 20-21 марта жители села Будичаны Житомирского района обнаружили на территории неработающего кирпичного завода стихийную свалку бытовых и других отходов. Среди мусора обнаружили и медицинские отходы — одноразовые халаты, маски, перчатки, упаковки от таблеток и медпрепаратов. Также на свалке разбросаны квитанции из Львова.
«Мы, депутаты Житомирского областного совета, обеспокоены ситуацией, сложившейся в Житомирской области в связи с несанкционированным и самовольным размещением твердых бытовых и других отходов (в том числе медицинских) в не предусмотренных для того местах, что носит системный характер и имеет львовское происхождение», — говорится в обращении облсовета.
В Житомирском облсовете отмечают, что отходы выбросили в водоохранную зону реки Будычина, которая является притоком реки Тетерев, формирующим водохранилище для забора питьевой воды. Кроме того, депутаты Житомирского облсовета просят власти Львова проверить медицинские учреждения на предмет надлежащего обращения и хранения медицинских отходов.
Кризис с львовским мусором, вызванный неспособностью города самостоятельно утилизировать отходы горожан после крупномасштабного пожара на Львовском полигоне твёрдых бытовых отходов, начался еще в 2016 году.
На протяжении длительного периода львовские власти пытались решать проблему за счёт вывоза мусора в другие регионы Украины. Со временем большинство городов отказалось его принимать, а их жители начали блокировать на дорогах львовские мусоровозы.