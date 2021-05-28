В школах и детских садах Херсона прошла проверка, в результате которой были обнаружены ужасные нарушения и антисанитария на кухнях и в столовых, сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов 27 мая

В частности, в пище были замечены заплесневелые продукты, а по самому помещению бегали тараканы и воняло мышиным пометом, подчеркнул директор.

«Нашли помет от мышей в школе № 38 (Зеленовка), окна не везде есть на кухнях, плесень и т. д. Дорогие херсонские чиновники, вы в своей любви к деньгам губите все живое!» — написал Несмиянов в тексте под видео.

В украинских детсадах и школах детей кормят плесенью © СС0, pixabay

В комментариях под видео люди обратились к Несмиянову с просьбой провести инспекцию и в других школьных и дошкольных учреждениях на предмет антисанитарии.

«В голову приходят одни маты! Блин, ну как же так?» — пишет один из пользователей.

«Это кошмар, беспредел, пора реально знать этих людей, которые ничего не делают для нормального состояния столовок, попросту говоря, воруют, наживаются. И еще, конечно, с нашего молчаливого согласия», — заявляет другой.

«Приезжайте в Чернигов! Уж очень хочется посмотреть, реально, что происходит в наших столовых!» — возмущается еще один недовольный.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разразился скандал после проверки детских садов и школ на качество продуктов. Как выяснилось, детей кормили испорченными продуктами. Также отмечалось, что сами кухни и кухонный инвентарь находятся в запущенном и непригодном для приготовления пищи состоянии.