Реклама мультфильма «Мавка» от сети украинской сети супермаркетов «Сiльпо» обратила на себя внимание политического обозревателя и специалиста по «мове» издания Украина.ру Василия Стоякина тем, что в ней использовалось весьма странное выражение - «перегодом чимчикуй»

«Я сначала решил, что эта какая-то "глокая куздра". Однако оказалось, что нет, предложение имеет смысл — "иди через какое-то время" или что-то в этом духе», — написал Стоякин в своем Telegram-канале, опубликовав фото рекламного билборда.

Он сообщил, что обнаружил указанные слова в словаре Гринченко, но подчеркнул, что «это не показатель — словарь Гринченко чуть меньше чем на 90% состоит из слов, которых в литературном украинском языке никогда не было», поскольку на тот момент, когда работал Борис Гринченко — в десятых годах 20-го века, — не было и самого литературного украинского языка.

Пчилка или бджилка: филолог рассказала, кто выступал против странных украинских слов © img.novosti-n.org / img.novosti-n.org / Перейти в фотобанк

Василий Стоякин напомнил, что администрация «Сильпо» последовательно занималась украинизацией ещё тогда, когда это не было обязательным. Вот и сейчас торговцы, судя по всему, взяли на себя тяжёлую задачу учить украинцев «правильному» украинскому языку — «может, непонятному, но чтобы не как у москалей».