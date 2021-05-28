Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков 28 мая стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой рассказал, что стал свидетелем смерти сына актеров Дмитрия Певцова и Ларисы Блажко Даниила

Киркоров победил свою 71-летнюю фанатку © Филипп Киркоров/Инстаграм Даниил Певцов вышел на балкон, неудачно оперся о перила и упал с третьего этажа. Все это, признался внук Пугачевой, произошло на его глазах.

«Да, все так. Была встреча одноклассников. Мы не были лучшими друзьями, но являлись хорошими приятелями. Он слыл очень веселым, прямо актер! Даня любил вытворять прикольные и забавные вещи», — рассказал Пресняков.

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Даниил Певцов умер 3 сентября 2012 года, каждый год в этот день его отец выкладывает в социальные сети пост в память о сыне.