Пресняков вспомнил, что произошло все на вечеринке в одной из столичных квартир. В какой-то момент 22-летний Даниил Певцов вышел на балкон, неудачно оперся о перила и упал с третьего этажа. Все это, признался внук Пугачевой, произошло на его глазах.
«Да, все так. Была встреча одноклассников. Мы не были лучшими друзьями, но являлись хорошими приятелями. Он слыл очень веселым, прямо актер! Даня любил вытворять прикольные и забавные вещи», — рассказал Пресняков.
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Даниил Певцов умер 3 сентября 2012 года, каждый год в этот день его отец выкладывает в социальные сети пост в память о сыне.